Москва, , 18:19 — REGNUM Для достаточного финансирования программы борьбы с бедностью властям РФ следует пересмотреть налоговую и миграционную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей по 10 тысяч на каждого из 20 млн бедных в год. При этом, по его словам, в бюджете сегодня «есть ресурс для маневра, чтобы за счет других расходов бюджета изыскать эти 200 млрд».

«Если речь идет о том, что необходимы дополнительные 200 млрд рублей в год на борьбу с бедностью, то, наверное, стоит их изыскать с помощью введения прогрессивной шкалы налогов или присмотреться к серым схемам импорта, через которые, по разным оценкам, из страны выводится несколько миллиардов долларов в год», — считает Деев.

Кроме того, полагает он, следует также изучит возможности миграционного законодательства.

«Недополученные в результате труда мигрантов налоги составляют около 100 млрд долларов ежегодно», — отмечает Деев.

По его словам словам, подобные меры могли бы обеспечить дополнительное финансирование программы борьбы с бедностью в РФ.