Аддис-Абеба, , 18:25 — REGNUM Президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде приняла в президентском дворце и провела переговоры с главами различных мировых организаций. Президент встретилась с сопредседателем Фонда Билла и Мелинды Гейтс Мелиндой Гейтс, генеральным директором Mastercard Foundation Ритой Рой и членами руководства транснациональной технологической корпорации Cisco. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

На переговорах президента Сахлеуорк с Мелиндой Гейтс, также присутствовали женщины-члены совета министров, которые вместе с лидерами обсуждали текущие реформы и поделились своим опытом работы в правительстве Эфиопии. По сообщению канцелярии президента, Гейтс выразила благодарность за теплый прием и дала высокую оценку усилиям по проведению реформ в стране.

Президент также приняла делегацию канадского фонда Mastercard Foundation во главе с Ритой Рой. Mastercard Foundation поддерживает инициативу по созданию 10 миллионов рабочих мест в Эфиопии в течение ближайших 10 лет. Фонд также недавно выделил 300 миллионов долларов США на реалтзацию этой инициативы.

Точно так же президент Сахлеуорк встретилась с членами руководящей группы Cisco — международной технологической компании. Представители компании выразили заинтересованность в активной работе в стране и инвестировании в экономику Эфиопии.