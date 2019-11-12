Москва, , 18:06 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от онлайн-сервиса бронирования отелей Booking исключить из соглашений с российскими отелями положения, не позволяющие им продавать номера по более низким ценам. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, сервис Booking навязывал средствам размещения (гостиницам, отелям, хостелам) невыгодные условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Ведомство усмотрело в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства и направило компании предупреждение с требованием вмесячный срок исключить из соглашений с российскими отелями требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц.