Тверь, 12 ноября 2019, 18:01 — REGNUM В реализации крупного инвестпроекта в АПК в Тверской области планирует принять участие французская компания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 12 ноября губернатор Игорь Руденя встретился с руководством компании «Коралл», которая реализует инвестиционные проекты на территории региона и потенциальными инвесторами — представителями французской компании «Кооперль Арк Атлантик Груп». В частности, на встрече обсуждался новый инвестпроект, который планируется реализовать в Бежецком и Сонковском районах.
Инвестиционный проект предполагает строительство высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов селекционно-генетического центра. Выход на проектную мощность ожидается в 2022—2023 годах.
Как сообщил председатель Совета директоров компании «Коралл» Алексей Смирнов, на данный момент компания уже инвестировала более 18 млрд рублей, а общая сумма инвестиций в новый проект составит 30 млрд рублей.
На встрече также обсуждались вопросы развития рынка сбыта, стандартов качества продукции, экспорта, развития профессионального образования в этой сфере.
Французская компания «Кооперль Арк Атлантик Груп» выращивает более 5,5 млн голов свиней в год, осуществляет поставку продукции в 50 стран мира. ООО «Коралл» входит в число крупнейших производителей свинины в России. Доля ООО «Коралл» в общем объеме производства (реализации) мяса свиней в Тверской области составила 41%. В регионе компания работает с 2011 года, с 2017 года компания осуществляет реализацию второй очереди инвестиционного проекта по строительству шести животноводческих площадок, а также селекционно-генетического центра.