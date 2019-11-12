Ярославль, , 17:57 — REGNUM Ярославский государственный медицинский университет приобрёл через систему малых закупок айфон последней модели IPhone 11 Pro. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Документ о закупке подписан ректором вуза Алексеем Павловым. Стоимость приобретённого айфона составила 98 тысяч 200 рублей. По словам самого ректора, он не понимает шумихи вокруг этого события.

Алексей Павлов Yarregion.ru

«Давайте возьмем два аспекта: один — правовой и формальный, другой — содержательный. Правовой и формальный заключается в том, что принято решение о приобретении данного гаджета для уставной деятельности вуза. Исходя из этого мы провели необходимые конкурсные процедуры на сайте малых закупок, и в полном соответствии провели закупку, приобрели телефон из внебюджетных средств. Это наше право. Там стоит моя подпись — она и должна стоять, так как за закупки и за принятие решений о заключении договоров отвечаю я, в соответствии с уставом вуза», — заявил ректор ЯГМУ Алексей Павлов.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор медицинского университета, приобретённый гаджет не будет находиться в его личном пользовании.

«Данный прибор обеспечивает наилучшее качество цифровых изображений любого уровня. Если сравнить со сканерами, с классическими фотоаппаратами — и техника, и оптика, и программное обеспечение существенно лучше. Это объективно. Исходя из технологических требований цифровой составляющей учебного процесса — система мобильная, она может записывать там, куда со сканером или большим аппаратом даже не попадёшь — принято решение приобрести этот прибор для вуза. Вот и всё. Так же как мы приобретаем компьютеры, плазменные панели. С учетом того, что в этом году мы приобретаем большое количество цифровой техники для развития учебной, научной деятельности, — это всего лишь одна из этих покупок, не более и не менее», — пояснил Алексей Павлов.

Ректор ЯГМУ при этом отметил, что является специалистом в данной области и уверен в необходимости данной покупки.

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