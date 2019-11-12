Аддис-Абеба, , 18:23 — REGNUM Полностью завершено возведение седловины — центральной части — дамбы «Возрождение» Эфиопии, которая является важным этапом реализации во всем проекте. Главный инженер Инспекции по гражданскому строительству Эфиопии Гырма Менгисту сообщил, что верхняя сторона седловинной части плотины в настоящее время полностью залита, на что потребовалось 14 миллионов кубических метров бетона. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Гырма указал, что площадь верхней стороны седловины, особенно ее лицевой части, составляет более 330 000 квадратных метров. По его словам, седловина плотины представляет собой площадь в 5,2 километра и имеет среднюю высоту 50 метров.

Он добавил, что ранее была проведена фундаментная обработка, чтобы предотвратить любую возможную утечку подземных вод, и под землей были проложены более 30 000 пластиковых скреплений. «Завершения строительства облицовочной плиты седловинной части плотины в настоящее время является важной вехой в скорейшем создании ГЭС, к которому мы сейчас стремимся, и, самое главное, которая так нам необходима», — уточнил инженер.

Гырма отметил, что седловина, построенная на высоте не более 600 метров над уровнем моря, будет иметь ключевое значение для выработки запланированной мощности в 15 760 ГВтч. Строительство седловинной части плотины началось сразу после запуска проекта ГЭС, а ее лицевая плита была заложена в 2017 году.