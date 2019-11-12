12 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

Марат Крайнов, , 17:44 — REGNUM Значительная часть россиян уже сегодня для просмотра интересующих их телевизионных передач и трансляций переходит в Сеть. Благодаря современным технологиям и скорости их развития это не составляет проблемы. Интернет-пространство предлагает большое количество сервисов, обеспечивающих доступ к ТВ-каналам в режиме «онлайн». Вот только многие из них предоставляют «серые» услуги, сомнительного качества контент, а телекомпании теряют от этого потенциальных рекламодателей и не получают положенную прибыть.

Без вставок «ставок»: зачем нужно единое окно телевещания в интернете Theconversation.com

Сайты онлайн-вещания ТВ в совокупности посещает около 5 миллионов пользователей в сутки. Цифра большая. Понятно, что запрос на подобную услугу есть, под вопросом остаётся процесс её грамотной реализации. Ведь пока распространение контента в Сети находится под угрозой: деятельность «серых» сервисов практически не регламентирована законодательно, а качество продукции, которую получают пользователи, тоже тот ещё вопрос.

Госдума 12 ноября приняла в первом чтении законопроект, согласно которому все общедоступные обязательные телеканалы будут транслироваться в интернете в режиме «одного окна». Предполагается, что выбранная на конкурсной основе организация заключит договора интернет-телевещания как минимум с 2/3 федеральных каналов. Единая платформа должна заработать в 2021 году. Все «серые» поставщики подобного рода услуг после этого будут заблокированы.

Зачем нужен этот закон? По словам законодателей и экспертов, он поможет решить сразу несколько важных проблем. В первую очередь от создания единого оператора выиграют сами телезрители. Кому понравится, когда во время просмотра любимого сериала или футбольного матча трансляция внезапно прекращается и начинается реклама какого-нибудь онлайн-казино? С новыми правилами пользователи получат доступ к качественной трансляции любимых телеканалов — телевизионный сигнал будут специально готовить для передачи в Сети. Фактически это будет полноценное вещание ТВ-канала без постоянных вставок рекламы, непонятных подписок и обрезанных пиратами версий эфиров. Кроме того, будет задан единый стандарт транслируемых материалов, что даст качественную картинку потребителям. О постоянных зависаниях картинки, исчезновении изображения, отставании видеоряда от звукового сопровождения и прочих проблемах можно будет забыть.

Закон поможет и телеканалам, чьи творческие группы страдают от действий пиратов и нелегального распространения контента в сети. В интернете нет единых стандартов вещания телевидения. Пиратские сайты постоянно воруют или «задваивают» на своих сайтах контент телеканалов, врезают в него рекламу и поставляют подобный «продукт» пользователям. По заверению экспертов, новый закон поможет это исправить. «Создание единого оператора позволит унифицировать стандарты вещания и защитить сигнал от копирования, вставок рекламы и замены контента, а также отключить незаконно распространяющие ТВ-сигнал площадки», — заявила ТАСС генеральный директор Национальной медиа группы Ольга Паскина. С ней согласен и генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. «Данное решение, — отметил он, — позволит внедрить технические средства защиты авторских и смежных прав на ТВ-контент, тем самым защитить права вещателей от возможных нарушений со стороны распространителей».