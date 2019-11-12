Архангельск, , 17:43 — REGNUM Крупный инвестиционный проект, признанный правительством Архангельской области приоритетным, казался под угрозой срыва.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, речь идет о строительстве лесоперерабатывающего комплекса в Пинежском районе: у инвестора возникли серьезные проблемы с подключением будущего предприятия к электросетям, и переговоры с ресурсоснабжающей организацией пока ни к чему не привели. Камень преткновения — миллиардная цена вопроса, которую не желает брать на себя ни одна из сторон.

Губернатор области Игорь Орлов выслушал сегодня обе позиции и потребовал от сторон в кратчайшие сроки найти решение, которое устроит всех.

«Мы поддержали этот инвестпроект как приоритетный, потому что он необходим для развития региона, в результате его реализации сотни жителей района будут обеспечены работой с достойным уровнем оплаты труда. Если необходимо, и члены нашей инвесткомиссии, и профильные министерства готовы подключиться к диалогу, выйти на федеральный центр. Но провалить проект мы не имеем права», — обозначил свою позицию Игорь Орлов.

Напомним, в числе приоритетных проектов Архангельской области также числится «Экотехнопарк Шиес», отмены которого добиваются местные жители.