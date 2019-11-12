Челябинск, , 17:39 — REGNUM В Челябинской области ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» оштрафовано за нарушение требований законодательства об обращении отходов. С 20 июня 2018-го до 8 января 2019 года оно работало без проекта нормативов образования отходов и без лимитов на их размещение, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Также на фабрике не оказались обеспечены достоверность и полнота учёта в сфере обращения с отходами, отметили в ведомстве. А установки очистки газа были проверены в 2018 году один раз вместо положенных двух.

В итоге два сотрудника организации были привлечены к дисциплинарной ответственности. Одно из должностных лиц оштрафовали на 12 тыс. рублей, а саму птицефабрику — на 120 тыс. рублей.