Севастополь, , 17:32 — REGNUM В 2019 году в Севастополе собрали рекордный за последние годы урожай винограда — почти 22 тысячи тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в пресс-службе правительства города.

«Сбор винограда завершён с рекордным показателем за последние пять лет. Предприятиями собрано более 21,7 тысячи тонн, что на 13,6% превышает итоговый результат 2018 года», — отметили в правительстве.

По словам специалистов, средняя урожайность винограда в городе-герое составила 52,6 центнера с гектара, что выше показателя 2018 года на 17,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о развитии виноградарства и виноделия, переработанную с учётом мнения представителей отрасли. Ожидается, что его примут до конца 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума «расставит» вино и виноградосодержащие напитки по разным полкам