Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM За время навигационного периода 2019 года по Неве и системе Волго-Балта прошли 19 279 судов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 12 ноября первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация Волго-Балт» Аркадий Биргер.

Компас и карта Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 15 ноября прекращается навигация по рекам и каналам Петербурга, которая в этом году продлилась всего 218 дней.

Грузовые суда по Неве, через Свирь, Волго-Балтийский канал и далее по Шексне в Череповец в этом году перевезли 15,7 млн тонн груза, что практически аналогично показателям прошлого года.

«Однако по Неве грузопоток в этом году немного увеличился за счет перевоза нефтепродуктов. Были проведены 974 танкера», — сказал Биргер.

Волго-Балт — одна из важнейших водных магистралей, входящих в единую глубоководную систему внутренних водных путей Европейской части России. Основная трасса — 850 км — проходит от Петербурга до Череповца.