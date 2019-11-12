Барнаул, , 10:13 — REGNUM В октябре кузбасские электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) суммарно произвели 1 225 млн кВт-ч электроэнергии, что на 3,8% больше, чем в октябре 2018 года. Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, рост производства электроэнергии обусловлен повышенным электропотреблением в энергосистеме Кемеровской области, которое увеличилось относительно октября прошлого года на 2,3%.

Кузбасские электростанции СГК увеличили производство электроэнергии Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК

Максимальные значения генерации по кузбасским станциям СГК в октябре составили 2 683 МВт при общей установленной электрической мощности в 4 140,84 МВт. За 10 месяцев 2019 года электростанции Сибирской генерирующей компании, расположенные в Кемеровской области, выработали 13 585 млн кВт-ч электроэнергии, за 10 месяцев 2018 года — 14 092 млн кВт-ч.

По оценке специалистов, тенденция на увеличение выработки электроэнергии до конца календарного года будет сохраняться, что связано как с увеличением спроса со стороны крупных промышленных предприятий Сибирского федерального округа, так и с прогнозируемой более низкой температурой окружающего воздуха. Так, среднемесячная температура воздуха в октябре 2019 года по Сибири оказалась на 1,2 градуса ниже, чем в октябре 2018 года и составляла 3,2 градуса.