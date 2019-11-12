Москва, , 17:15 — REGNUM Американская космическая отрасль не могла бы развиваться теми же темпами, что и сейчас, без сотрудничества с Россией. Об этом 12 ноября заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Роскосмос Юрий Урличич на XIV Национальном конгрессе «Модернизация промышленности России» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Меня журналист (корреспондент ИА REGNUM) атаковал вопросом: когда американцы смогут не пользоваться нашими услугами по пилотируемой космонавтике. Год назад мы спорили, я считал, что в этом году американцы не смогут осуществить пилотируемую миссию к МКС. Так и получилось. В следующем году надеемся, что они смогут осуществить такую миссию. Полностью отказаться — через год-два, чтобы полностью без нашего участия отправлять», — рассказал Урличич участникам мероприятия.

Он отметил, что американская сторона просит РФ обеспечивать «страховку» полётов на МКС в виде собственных пилотируемых программ. США, как и Россия заинтересованы в возможности «друг друга подменять» в пилотируемых полётах на МКС.

«Если бы мы не подставили им, плечо американский сегмент не смог бы развиваться», — подчеркнул Урличич.

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