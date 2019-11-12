Москва, 12 ноября 2019, 17:00 — REGNUM В действиях Сбербанка просматриваются попытки противодействовать Центральному банку. Такое предположение 12 ноября сделал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM новость о том, что Сбербанк, оказывается, не сумеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года из-за отсутствия соответствующих технических возможностей. Отметим также, что, по неподтверждённой информации, Банк России уже успел оштрафовать Сбербанк за промедление с подключением к СБП.
Экономист отметил, что ещё в 2010 году ряд развитые стран мира, в том числе Россия, подписали соглашения, направленные на более жёсткий контроль и регуляцию банковского сектора в связи с произошедшим в 2008 году кризисом финансовой системы. С тех пор в РФ пошла волна отзыва лицензий у банков. Комолов призвал не забывать, что если в 2000-е годы в России было около полутора тысяч банков, то сегодня их около 400.
Кроме того, экономист отметил, что ссылки Сбербанка на технические сложности выглядят очень странными для банка, который позиционирует себя очень инновационным и прогрессивным.
Напомним, как сообщалось ранее, 12 ноября по итогам Наблюдательного совета Сбербанка его глава Герман Греф признался, что Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года.
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