Москва, , 17:00 — REGNUM В действиях Сбербанка просматриваются попытки противодействовать Центральному банку. Такое предположение 12 ноября сделал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM новость о том, что Сбербанк, оказывается, не сумеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года из-за отсутствия соответствующих технических возможностей. Отметим также, что, по неподтверждённой информации, Банк России уже успел оштрафовать Сбербанк за промедление с подключением к СБП.

Экономист отметил, что ещё в 2010 году ряд развитые стран мира, в том числе Россия, подписали соглашения, направленные на более жёсткий контроль и регуляцию банковского сектора в связи с произошедшим в 2008 году кризисом финансовой системы. С тех пор в РФ пошла волна отзыва лицензий у банков. Комолов призвал не забывать, что если в 2000-е годы в России было около полутора тысяч банков, то сегодня их около 400.

«Всё это приводит, естественно, к ещё большей монополизации, а роль ЦБ всё больше возрастает, — сказал Комолов. — Кроме того, если мне не изменяет память, то в прошлом году из 1 трлн 200 млрд рублей, полученных банковской системой в виде прибыли, 800 млрд пришлось на Сбербанк. В целом Сбербанк — это больше половины нашей финансовой системы. Поэтому вполне возможно, что он надеется использовать своё монопольное положение и подчинить себе банковскую систему и в этом заочном конфликте с ЦБ РФ пытается предложить свою альтернативу Системе быстрых платежей, так как у Сбербанка есть для этого широкие возможности».

Кроме того, экономист отметил, что ссылки Сбербанка на технические сложности выглядят очень странными для банка, который позиционирует себя очень инновационным и прогрессивным.

Напомним, как сообщалось ранее, 12 ноября по итогам Наблюдательного совета Сбербанка его глава Герман Греф признался, что Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года.

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