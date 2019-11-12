Москва, , 16:59 — REGNUM Законопроект, направленный на проведение в РФ национализации имущества и устанавливающий правила такой национализации, Госдума отклонила большинством голосов на пленарном заседании 12 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ в Госдуме. В частности, авторы инициативы предлагали ввести в РФ механизм обращения в государственную и муниципальную собственность имущественных комплексов предприятий, которые ранее были приватизированы. Речь также идет о земле, на которой находятся эти имущественные комплексы.

Авторы законопроекта предлагали установить, что процедуру национализации могут инициировать субъекты права законодательной инициативы, а также региональные исполнительные органы и органы местного самоуправления.

Между тем большинство депутатов не поддержали такую инициативу. Так, профильный комитет Госдумы отметил, что нормы законопроекта противоречат Конституции в части неприкосновенности частной собственности. Однако, как отметил в ходе пленарного заседания один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ), Конституция позволяет обращение частной собственности в государственную при предварительном и полном возмещении стоимости национализируемого имущества.

«Оплата национализированного имущества в размере оценки независимых оценщиков, значит, к ней будет выплачена та сумма, которая была затрачена владельцем для улучшения этого имущества, и будет вычитаться та сумма, которую он, допустим, продал испортил или привел в ненадлежащее состояние», — заявил Арефьев.

Однако это все равно не убедило большинство депутатов проголосовать за законопроект. Так, как отметил в ходе пленарного заседания депутат фракции «Единая Россия» Михаил Бугера, законопроект касается приватизированного в 90-х годах имущества, большей части которого сегодня уже не существует.

«Этот законопроект — не дай бог, если будет принят он в нашей реальной хозяйственной жизни, — в экономической нашей жизни пробьет такую брешь, что его негативные последствия могут быть сравнимы с тем… что произошло в начале 90-х. То есть когда любой депутат, обладающий правом законодательной инициативы, сможет внести инициативу о том, чтобы у кого-то отобрать вне судебной процедуры имущество», — предупредил Бугера.

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