Москва, , 16:58 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-октябрь 2019 года составил $31,6 млрд, сократившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 12 ноября пресс-служба Банка России.

По предварительной оценке регулятора, профицит счёта текущих операций платежного баланса России за десять месяцев 2019 года уменьшилось до $65,1 млрд против $88,6 млрд за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается, динамика показателя была обусловлена «сокращением профицита международной торговли товарами в результате снижения экспорта топливно-энергетических товаров и расширения совокупного дефицита прочих компонентов текущего счета».

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-октябре 2019 года составило $31,6 млрд ($41,2 млрд в январе-октябре 2018 года)», — говорится в сообщении.

По оценке ЦБ, определяющими при формировании данного показателя послужили стали операции банков, нарастивших внешние требования и снизивших обязательства перед нерезидентами.