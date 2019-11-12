Москва, , 17:03 — REGNUM Государственная корпорация Роскосмос стремится к международному сотрудничеству. Об этом 12 ноября заявил первый заместитель гендиректора госкомпании Юрий Урличич на XIV Национальном конгрессе «Модернизация промышленности России» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы за международное сотрудничество и никакой изоляционистской политики здесь нет», — подчеркнул Урличич.

При этом, говоря о международном сотрудничестве в космической сфере, представитель Роскосмоса подчеркнул, что все «низколетные и среднелётные системы будут глобальными». Также Урличич отметил, что Россия является одной из наиболее развитых в космической сфере стран.

«72 страны имеют космические агентства. Но 70 из них менее развиты чем мы в плане космоса», — подчеркнул представитель Роскосмоса.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый замглавы «Роскосмоса» заменил цитату Маска на цитату Сталина