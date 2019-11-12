Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM На Среднем Урале малый и средний бизнес чаще всего вкладывается в своё развитие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

В регионе провели исследование «Инвестбарометр», в котором приняли участие 380 малых и 220 средних компаний.

Обнаружилось, что 75% опрошенных руководителей вкладывают деньги в собственное развитие. Более 40% вложений тратятся на обновление основных фондов предприятий. Еще около 40% компаний инвестируют в обучение своих работников.

Исследование провел Институт экономики и управления УрФУ и аналитический центр «Эксперт» по заказу областного министерства инвестиций и свердловского фонда поддержки предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве анонсировали исследование об административном давлении на бизнес. Опрос организует уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

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