Москва, , 17:01 — REGNUM Россия и Китай сотрудничают в космической сфере в узком сегменте, который можно было бы расширить. О этом 12 ноября заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Роскосмос Юрий Урличич на XIV Национальном конгрессе «Модернизация промышленности России» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, ещё 5−6 лет назад, не работая в Роскосмосе, он предлагал расширять сотрудничество этой компании с китайской стороной.

«Сейчас китайцы выходят к нам, дают узкую задачу — помогать в запусках низкоорбитальных системы. Мы хотим большей координации. Другие страны тоже выходят на сотрудничество», — отметил Урличич.