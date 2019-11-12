Бишкек, , 16:44 — REGNUM Распределительные компании рапортуют о том, что потери электроэнергии в Киргизии составляют 11%. Об этом заявил замдиректора Нацэнергохолдинга Абдылда Исраилов сегодня, 12 ноября, на заседании профильного парламентского комитета, передает «Tazabek».

Депутаты выразили мнение, что озвученные цифры являются крайне сомнительными, а реальные потери могут достигать 25%.

Глава холдинга согласился с точкой зрения парламентариев, отметив при этом, что сам тоже сомневается в правдивости данных, приведенных в отчетах распредкомпаний.

«С октября руководители распределительных компаний ушли по этой причине. В конце года рассмотрим на основе реальных цифр ответственность руководителей. Я сегодня озвучиваю официальные цифры, предоставленные распредкомпаниями», — подчеркнул он.

В свою очередь зампредседателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользованию Айтмамат Кадырбаев также сообщил, что сомневается в реальности показателя потерь энергии на уровне 11%.

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