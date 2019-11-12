Киев, , 16:43 — REGNUM Ожидаемый урожай зерновых в Украине в 2019 г. по предварительным расчетам, составит рекордные для страны 74 миллиона тонн.

Об этом сообщил 12 ноября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Министр отметил, что предыдущий рекорд, зафиксированный в прошлом году, будет улучшен сразу на 4 млн тонн.

Милованов конкретизировал, что урожай пшеницы составит 28,1 млн тонн (на 3,5 млн тонн больше, чем в прошлом году), кукурузы на зерно — 35 млн тонн (на 0,8 млн тонн меньше), ячменя — 8,9 млн тонн (на 1,6 млн тонн больше).

Однако, по информации министра, есть в сельском хозяйстве Украины и проблемы — например, производство картошки в этом году упадет сразу на 2,2 млн тонн — до 20,3 млн тонн, а овощей — упадет на 575 тыс. тонн, до 8,9 млн тонн.

ИА REGNUM напоминает, что буквально накануне аналитики Украинской плодоовощной ассоциации сообщили о критической ситуации с ростом импорта картофеля в страну, которая, как отмечается, достигла своего апогея в октябре 2019 г. В частности, в ассоциации утверждают, что российский картофель массово завозят на Украину под видом белорусского.

Также накануне было опубликована статистика, согласно которой кукуруза составила почти половину всего аграрного экспорта Украины.