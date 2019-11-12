Рим, , 16:40 — REGNUM Американская авиакомпания Delta подтвердила намерение инвестировать 100 млн евро в развитие компании «Алиталия», передаёт Il Messaggero во вторник, 12 ноября.

Delta получит 10% акций новообразованной на базе «Алиталии» компании с тем же названием.

Как сообщалось ранее, власти Италии привлекли Delta в качестве опытного участника авиарынка, другие акции «Алиталии» получат железнодорожная госкомпания, министерство финансов и несколько крупных итальянских компаний.