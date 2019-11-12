Москва, , 16:59 — REGNUM В космической сфере близится техническая революция, благодаря которой производство спутников станет массовым. Об этом 12 ноября заявил генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Роскосмоса Виктор Хартов на XIV Национальном конгрессе «Модернизация промышленности России» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас идет революция по промышленному массовому производству спутников», — отметил эксперт.

Хартов сравнил происходящее с созданием серийного производства автомобилей Генри Фордом. Также специалист сообщил, что ежедневно ученые получают огромные данные из космоса.

«Огромные данные которые стали сваливаться с космоса. Сегодня это сотни терабайт в сутки, и чтобы пережевать эти данные нужно нанять 7 млн аналитиков или сделать системы, которые будут получать потребительскую пользу из кучи этих данных», — отметил Хартов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе назвали возможные сроки отказа США от «Союзов»