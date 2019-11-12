Кабул, , 17:03 — REGNUM 11 ноября официальные представители Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Исламской Республики Афганистан заявили, что в текущем году урожай кедровых орехов вырос на 12%.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в этом году уже было собрано более 24 тысяч тонн кедровых орехов, тогда как в прошлом году урожай составил всего 23 тысячи тонн.

Кедр выращивается на территории 9 афганских провинций: Хост (столица провинции — г. Хост), Пактия (столица провинции — г. Гардез), Пактика (столица провинции — г. Шаран), Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад), Кунар (столица провинции — г. Асадабад), Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам), Нуристан (столица провинции — г. Парун), Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) и Кабул (столица провинции — г. Кабул). Общая площадь земель, на которых выращивается кедр, составляет 44 тысячи гектаров.

Кедровые орехи — одна из ключевых статей экспорта Афганистана, которая пользуется спросом в 16 странах.

Официальные представители Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства заявили, что в перспективе можно ежегодно собирать до 35 тысяч тонн кедровых орехов.