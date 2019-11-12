Химки, Московская область, , 16:38 — REGNUM В аэропорту Шереметьево за десять месяцев 2019 года обслужили свыше 42 млн пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, число получивших обслуживание в аэропорту пассажиров увеличилось на 9,2% и составило 42,8 млн человек. С января по октябрь 2019 году в аэропорту обеспечили 325,8 тыс. взлетно-посадочных операций (ВПО). Это на 10,8% больше, чем в 2018 году.

Также на 9,2% вырос пассажиропоток на международно-воздушных линиях. За десять месяцев 2019 года он составил 22,9 млн человек. На внутренних воздушных линиях рост пассажиропотока составил 19,9 млн человек.

По данным пресс-службы аэропорта, самыми востребованными в 2019 году зарубежными направлениями стали полеты в Анталию, Париж, Ереван, Пекин и Тель-Авив. Внутри России чаще всего летали в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Краснодар.