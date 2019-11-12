Курган, , 16:25 — REGNUM В Курганской области на оптимизации в медицинской сфере в 2019 году удалось дополнительно изыскать порядка 160 млн рублей. Из них около 114 млн рублей направлены на начисление выплат врачам и средним медицинским работникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Выросла зарплата врачей в Областной детской больнице имени Красного Креста, Курганском областном перинатальном центре, Звериноголовской и Варгашинской районных больницах. Кроме того, более 52 млн рублей направлены на ремонты лечебных учреждений.

Экономия сложилась в результате повышения энергоэффективности медицинских учреждений, штатных изменений и повышения конкуренции на торгах, уточняют в пресс-службе.