Турин, Италия, , 16:23 — REGNUM В 2018 году предприятия Италии не смогли найти почти 1,2 миллиона необходимых сотрудников, передаёт Italia Oggi во вторник, 12 ноября, со ссылкой на данные профильных бизнес-ассоциаций.

В результате предприятия не смогли нанять 26,3% от предполагаемого количества новых работников.

Причинами были как недостаточный уровень готовности кандидатов, так и их «неадекватность», отметили эксперты.

Уровень незанятости в Италии составляет около 10%, молодежной незанятости (доля молодых граждан, которые не учатся и не работают) — почти 30%.