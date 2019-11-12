Милан, Италия, , 16:17 — REGNUM Чем большая доля расчетов будет производиться без использования наличных, тем проще власти будет бороться с уклонением от уплаты налогов, заявили во вторник, 12 ноября, в Центробанке Италии, передаёт Mediaset.

Как сообщалось ранее, правительство Италии с 2020 года вводит новые ограничения на использование наличных: при сумме более 1000 евро (ранее — 3000) расчет должен производиться без использования наличных.

По данным экспертов, Италия занимает первое место в ЕС по объему уклонения от уплаты НДС.