Рим, , 16:12 — REGNUM К проекту бюджета Италии на 2020 год подано около 1000 поправок, передаёт Sky во вторник, 12 ноября.

Отмечается, что большая часть поправок внесены представителями оппозиции, однако несколько десятков внесли и представители правящей коалиции.

Как сообщалось ранее, в 2020 году власти Италии намерены ввести ряд новых налогов, в том числе на пластиковую упаковку и на прохладительные напитки с высоким содержанием сахара, но вместе с тем они намерены продлить мораторий на повышение НДС.