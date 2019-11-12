Нижний Новгород, , 16:06 — REGNUM В 2020 году финансирование национальных проектов, реализуемых в регионах Приволжского федерального округа, вырастет на 10% и достигнет 275 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда, об этом заявил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий по итогам заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Общее финансирование в регионах Поволжья на реализацию национальных проектов в 2019—2024 годах превысит 1,5 трлн рублей. В том числе в 2020 году предусмотрено около 275 млрд рублей, что на 10% выше уровня 2019 года. По словам Алексея Кузьмицкого, из них около 144 млрд рублей предусмотрено на реализацию социальных нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура».

По словам замполпреда, исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя. В каждом регионе Поволжья проводятся выездные совещания, и «такая практика контроля будет продолжена».

Отметим, что заседание рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось сегодня, 12 ноября, в Москве под председательством помощника президента РФ Андрея Белоусова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин ранее подчёркивал, что задача национальных проектов — реальные позитивные изменения в жизни каждого жителя и каждой семьи в России. Для этого поставлена задача совершить прорыв в экономике, технологиях и социальной сфере. На реализацию нацпроектов за шесть лет планируется направить почти 28 триллионов рублей.