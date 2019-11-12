Бухарест, , 16:07 — REGNUM Средневековый замок продают в Венгрии. Об этом сообщает аукционный дом Artmark.

Начальная цена лота составляет €50 тыс. Сообщается, что замок долгое время был летней резиденцией венгерской дворянской семьи Галлер. Он находится на въезде в село Михай Храбрый и был построен в XVI веке.

Отмечается удручающее состояние замка, и здание больше похоже на «развалины».

Напомним, 11 ноября служба спасения в британском графстве Сассекс сообщила об обрушении стены замка XI века. При падении она задела соседнее здание. Данные о пострадавших не поступали.