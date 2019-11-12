Москва, , 16:04 — REGNUM Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) может принять участие в строительстве некоторых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве. Об этом 12 ноября заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Власти Москвы заключили с CRCC соглашение о сотрудничестве в рамках программы строительства московских транспортно-пересадочных узлов. По мере готовности компания сможет принять участие в строительстве того или иного хаба.

Хуснуллин уточнил, что CRCC сможет выступить в качестве подрядчика и проектировщика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что CRCC и «Мосинжпроект» создадут совместное предприятие будет для проектов в других странах.