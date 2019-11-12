Москва, , 15:57 — REGNUM Промышленность Москвы в полтора раза увеличила производство металлических изделий, сообщил ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Московские предприятия за первые три квартала 2019 года произвели на 48,7% больше готовых металлических конструкций, чем за аналогичный период 2018 года», — сказал он.

Он также назвал совокупный объём отгруженных товаров в этом сегменте — 238,1 млрд рублей.

Как пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, столичная промышленность работает для многих отраслей экономики, а география клиентов не ограничивается Москвой.