Москва, , 15:53 — REGNUM Нефтяные котировки пытаются расти 12 ноября в ожидании выступления Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, где как ожидается президент США поделится планами на второй срок и озвучит конкретику по торговой сделке с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ранее Трамп заявил, что хоть переговоры с китайскими партнерами продвигаются хорошо, Вашингтон готов заключить сделку только по выгодным для страны условиям.

Призрачный оптимизм в отношении возможного торгового перемирия привел к росту стоимости сырья в начале недели, вопреки поступающим негативным новостям, связанным с добычей нефти.

Так, например, Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в прошлом месяце до 10,3 млн баррелей в сутки, сохранив при этом объемы экспорта ниже согласованных с ОПЕК+ отметках.

Кроме того, появилась информация, что США, Бразилия и Норвегия могут в ближайшее время существенно увеличить поставки на рынок, из-за чего нефтяные цены могут упасть до $50 за баррель.

Это может произойти даже если ОПЕК+ сохранит добычу на оговоренных уровнях. Таким образом, потенциал роста нефтяных цен ограничен. В отсутствие позитива по итогам дня котировки вполне могут снизится к отметке в $62 за баррель», — предполагает эксперт.

Читайте также: Нефть «опирается» на геополитические новости