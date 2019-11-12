Киев, , 15:58 — REGNUM Национальная полиция Перу получит самолёт Ан-178 производства украинской компании «Антонов», сообщил 12 ноября Центр транспортных стратегий.

Внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» заключило контракт на поставку одного самолёта с министерством внутренних дел Республики Перу.

«Благодаря подписанию контракта Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолётов «Антонов», — сказано в сообщении.

Последний на данный момент самолёт Ан-178 был передан заказчику в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел Украины заказало у компании «Антонов» 13 самолётов Ан-178 для нужд силовиков и спасателей.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Украины заказало 13 самолётов Ан-178