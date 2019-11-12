Киев, 12 ноября 2019, 15:58 — REGNUM Национальная полиция Перу получит самолёт Ан-178 производства украинской компании «Антонов», сообщил 12 ноября Центр транспортных стратегий.
Внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» заключило контракт на поставку одного самолёта с министерством внутренних дел Республики Перу.
Последний на данный момент самолёт Ан-178 был передан заказчику в 2015 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел Украины заказало у компании «Антонов» 13 самолётов Ан-178 для нужд силовиков и спасателей.
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