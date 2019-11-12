Москва, , 15:51 — REGNUM Законопроект о переносе вступления в силу закона об обязательной маркировке лекарственных препаратов внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Лекарственные средства Ajale

Речь идет об обязательстве производителей медикаментов наносить на упаковку выпускаемых в обращение лекарств специальных средств идентификации, которые могут обеспечить прослеживаемость лекарств в системе мониторинга. Так, напоминают авторы инициативы, сегодня система мониторинга реализуется в рамках эксперимента по маркировке лекарственных препаратов. Ее результаты уже продемонстрировали, что по завершению эксперимента в системе мониторинга должны быть отслеживаемы порядка 6,5 млрд упаковок лекарств. Так, новая система должна охватить более 1 тыс. производителей, 2,5 тыс. оптовых организаций и 350 тыс. медицинских и аптечных организаций.

Однако, отмечают депутаты, готовность системы маркировки сегодня вызывает серьезные вопросы. Так, авторы законопроекта опасаются, что полноценное промышленное внедрения одновременно всех этапов системы мониторинга лекарств с 1 января 2020 года будет слишком рискованным для отрасли.

В связи с этим авторы инициативы предлагают ввести поэтапное введение системы маркировки лекарственных препаратов до 1 июля 2020 года. Кроме того, правительство может получить право устанавливать порядок внедрения системы маркировки, а также сроки ее внедрения.

Кроме того, депутаты Госдумы также прописывают, что лекарства из списка «высокозатратных нозологий», который были введены в оборот до 1 октября 2019 года могут храниться, перевозиться и продаваться без нанесения маркировки до истечения срока годности.