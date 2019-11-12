Москва, , 15:44 — REGNUM У рубля 13 ноября будет две главных темы: одна внутренняя, результаты очередного аукциона ОФЗ, и одна — пожалуй, всё-таки самая главная — последствия начавшейся процедуры голосования в парламенте США по вопросу импичмента Дональду Трампу, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На самом деле, с последним не всё так просто. Настоящий ужас американских рынков — это выход в лидеры президентской гонки 70-летней «леворадикальной» Элизабет Уоррен, которая грозилась обложить налогами американские мегакорпорации калибра Amazon.com, Google и Facebook и покончить с фрекингом (альтернативной «грязной» энергетики), что может нанести непоправимый урон капитализации одних из наиболее любимых американскими инвесторами биржевых секторов.

На этом фоне ожидающаяся публикация по ВВП РФ за III квартал вряд ли будет сенсационной по своей сути, а посему вполне может пройти незаметно. Технически рубль 12 ноября приблизился к верхней границе своего торгового диапазона 63−64 рубля за доллар, но так и не смог её преодолеть по состоянию на 13:45 по мск что говорит о достаточной прочности «потолка» на данный момент.

Предыдущий аукцион ОФЗ оказался не вполне удачным, в отличие от итогов череды предыдущих тендеров начиная с конца августа. Вероятно, над рынком ОФЗ уже начинает довлеть резкое изменение ключевой процентной ставки ЦБ РФ.

Средневзвешенная доходность ОФЗ-ПД серии 26 230 с погашением 16 марта 2039 года составила 6,67% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 17,7 млрд рублей при общем объёме заявок в районе 23,61 млрд руб., то есть соотношение покрытия было всего 1,33, тогда как на предыдущих аукционах не опускалось ниже цифры 2.

Поэтому стоит опасаться аналогичных результатов и от нынешнего размещения, что в итоге может спровоцировать «прокол» рублём уровня 64, что приведёт к зигзагообразному взлёту его котировок сначала к уровням порядка 64,25−64,35 руб./доллар, но позднее переместит его обратно ближе к 64 руб./доллар, и в этом случае есть риск того, что эта отметка превратится из уровня поддержки рубля в уровень сопротивления», — полагает эксперт.

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