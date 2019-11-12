Симферополь, 12 ноября 2019, 16:07 — REGNUM В администрации крымской столицы уверены в том, что смогут обеспечить недостающих городу дворников достойными зарплатами и жильём. Об этом 12 ноября в эфире крымской радиостанции заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымской столицы заявила, что в городе наблюдается острая нехватка дворников, мусорных контейнеров и уборочной техники.
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