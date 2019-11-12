Бишкек, , 15:38 — REGNUM Расходы республиканского бюджета Киргизии в октябре 2019 года составили 11 млрд 602,9 млн сомов (свыше 10 млрд 617 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Больше всего бюджетных денег потрачено на выплату зарплат работникам бюджетных организаций — 3 млрд 166,5 млн сомов (более 2 млрд 897 млн рублей), и на обслуживание государственного внешнего и внутреннего долга — 2 млрд 411,8 млн сомов (около 2 млрд 207 млн рублей).

Затем следуют затраты на выплату пособий по социальной помощи населению — 843,8 млн сомов (772 млн рублей) и на использование товаров и услуг — 708,1 млн сомов (около 648 млн рублей).

На приобретение товаров и услуг потрачено 91,3 млн сомов (более 83 млн рублей), на оплату коммунальных услуг — 48,4 млн сомов (44 млн рублей), а также на выплату пособий по социальному обеспечению — 8,1 млн сомов (более 7 млн рублей).

Остальные денежные средства выделены по другим защищенным и незащищенным статьям расходов республиканского бюджета.