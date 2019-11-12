Москва, , 15:39 — REGNUM По итогам октября 2019 года в РФ было продано 1166 новых автобусов, что на 3,6% выше результата прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Локомотивом роста продаж автобусов в октябре стал сегмент иномарок. По отношению к аналогичному месяцу прошлого года объем реализации такой техники вырос на 17%, до 166 ед. Однако традиционно основные продажи пришлись на отечественные автобусы (1000 ед.), хотя рост здесь был незначительный — всего 1,6%.

Что касается общего объёма продаж автобусов с января по октябрь нынешнего года, то их в России было продано 11 009 единиц. Это на 7,5% больше, чем было продано в 2018 году за аналогичный период.

Всю тройку лидеров по продажам автобусов в России занимают отечественные марки. Больше всего автобусов в октябре нынешнего года продала компания «ПАЗ» — 632 единицы, что на 10,2% меньше, чем в прошлом году. На втором месте компания «ЛИАЗ». Она реализовала 139 автобусов, что на целых 415% больше, чем за такой же месяц прошлого года.

Компания «НЕФАЗ» замыкает тройку этого рейтинга, показав прирост в 23%. В числовом выражении автокомпания за месяц продала 112 автобусов.

Четвёртое и пятое места автобусного рынка в октябре заняли соответственно японский бренд Yutong (79 ед.) и компания «Волжанин» (44 ед.).

Напомним, согласно постановлению украинского правительства от 5 июля 2019 года № 605, опубликованного на официальном сайте, с 1 января 2020 года на Украине вводится запрет на ввоз в страну автобусов и другой автотехники российской сборки. Ранее срок ограничительных санкций был определён на 1 июля 2019 года, однако позже его перенесли на полгода.

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