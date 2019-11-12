Барнаул, , 15:34 — REGNUM Депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что в России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков, пояснил особенность производства такого продовольствия.

Пиво StockSnap

«Что касается нас, то мы пивные напитки практически не производим. Наше производство на 99% состоит из пива. В разработке — напиток со вкусом вишни и другие. Там, понятно, всё натуральное, но уже как пиво не подходит — только пивные напитки.

А на международном рынке крепкие сорта пивных напитков присутствуют. Многие натуральные добавки, например, такие, как мёд, какие-то цитрусовые или ягодные, очень хорошо ложатся именно на крепкие напитки. Поэтому я не знаю, почему законодатели ранее решили ограничить их крепость 7%, хотя 7% — это тоже немало. Мне кажется, это было сделано, чтобы не было желания «уйти» уже в алкогольный напиток», отметил Александр Локтев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции» собираются внести поправки, в соответствии с которыми крепость российских пивных напитков не будет ограничена 7%. Одним из аргументов данного решения высказано то, что существовавшее ограничение создавало неравные условия для иностранных производителей.

Читайте также: В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков