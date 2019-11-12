Ульяновск, , 15:26 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал об опыте региона по продвижению экспортного потенциала субъекта за рубежом в рамках проведения национального конгресса «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития». Основное внимание было уделено созданию хаба на территории других государств. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Национальный конгресс представляет собой площадку по взаимодействию органов власти, в том числе федеральных, бизнеса и экспертного сообщества. В рамках заседания выступил ульяновский губернатор Сергей Морозов, рассказав о поэтапном внедрении новых подходов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и выполнении задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

«В Ульяновской области для решения проблем предприятий, связанных с выходами на зарубежные рынки, и для повышения интенсивности экспортных потоков создан экспортный хаб в Чехии (территория ЕС). Благодаря ему, ульяновские предприятия смогут реализовывать на территории Европейского Союза уже растаможенную, доставленную до покупателя продукцию, что в значительной мере увеличит её конкурентоспособность», — отметил, в частности, глава региона.

По словам Сергея Морозова, планируется создание аналогичных хабов на территории Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии:

«Прогнозируемый эффект первого года работы нашего хаба — продвижение не менее 20 экспортных товарных групп и заключение не менее 20 первичных экспортных контрактов».

Губернатор высказал мнение, что опыт Ульяновской области в части создания хабов может быть полезен и другим регионам. Они позволяют снимать ряд проблем, в том числе связанных с логистикой, процедурой поставки товаров на европейский рынок, высокими транспортными затратами. Морозов подчеркнул, что в рамках данного проекта создана инфраструктура (транспортировка, хранение) для продвижения ульяновских товаров «в приоритетных странах агентов и дистрибуторов».

«Не менее важным инструментом сейчас является создание на территории Ульяновской области зоны свободной торговли», — сказал также глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Морозов на видеоконференции под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева предложил ряд мер по развитию малого и среднего бизнеса в рамках реализации национального проекта. Было высказано мнение, что необходимо предпринять меры по популяризации предпринимательства, и предложено выносить предупреждение, а не исключать из реестра субъекты малого бизнеса при нарушении сроков подачи документации.

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