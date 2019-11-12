Ульяновск, 12 ноября 2019, 15:26 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал об опыте региона по продвижению экспортного потенциала субъекта за рубежом в рамках проведения национального конгресса «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития». Основное внимание было уделено созданию хаба на территории других государств. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
Национальный конгресс представляет собой площадку по взаимодействию органов власти, в том числе федеральных, бизнеса и экспертного сообщества. В рамках заседания выступил ульяновский губернатор Сергей Морозов, рассказав о поэтапном внедрении новых подходов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и выполнении задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.
По словам Сергея Морозова, планируется создание аналогичных хабов на территории Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии:
Губернатор высказал мнение, что опыт Ульяновской области в части создания хабов может быть полезен и другим регионам. Они позволяют снимать ряд проблем, в том числе связанных с логистикой, процедурой поставки товаров на европейский рынок, высокими транспортными затратами. Морозов подчеркнул, что в рамках данного проекта создана инфраструктура (транспортировка, хранение) для продвижения ульяновских товаров «в приоритетных странах агентов и дистрибуторов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Морозов на видеоконференции под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева предложил ряд мер по развитию малого и среднего бизнеса в рамках реализации национального проекта. Было высказано мнение, что необходимо предпринять меры по популяризации предпринимательства, и предложено выносить предупреждение, а не исключать из реестра субъекты малого бизнеса при нарушении сроков подачи документации.
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