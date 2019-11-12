Москва, , 15:24 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России на 2% выросли продажи пикапов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За прошлый месяц в стране было продано 1264 пикапа. Причем реализация отечественных моделей пикапов выросла на 7,2%, до 610 экземпляров. А продажи пикапов иностранных марок, наоборот, упали на 2,4%, до 654 единиц.

Самым продаваемым пикапом на российском авторынке в октябре 2019 года стал UAZ Pickup, чьи продажи составили 436 экземпляров — это на 2% больше, чем год назад.

На второй строчке списка расположился пикап Toyota Hilux. По сравнению с октябрем прошлого года продажи этой модели выросли на 20%, до 296 штук. Тройку лидеров замыкает японская модель Mitsubishi L200. За месяц данное авто приобрели 182 автолюбителя, что на 27,5% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно «ВИС-2349» (143 ед.;+21%) и немецкий Volkswagen Amarok (64 ед.; — 20%).

За десять месяцев 2019 года обладателями новых пикапов в России стали 10 816 автолюбителей. Этот показатель продаж на 5% ниже, чем год назад.

Напомним, в начале ноября 2019 года в Лас-Вегасе на автовыставке Sema Show был представлен 1000-сильный пикап Jeep Gladiator.

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