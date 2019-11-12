Бишкек, , 15:20 — REGNUM «Изменения в закон «О бюджете на 2019 год» необходимы для реализации целей по улучшению социальных условий», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам. Об этом сообщила 11 ноября пресс-служба правительства.

По его словам, что поправки в республиканскую казну на текущий год основываются на новом экономическом прогнозе.

Глава правительства акцентировал внимание депутатов на том, что расходы бюджета до конца 2019 года составят 165,3 млрд сомов (150,5 млрд рублей), что на 2,1% больше, чем планировалось ранее.

«120 тысячам учителей повышена заработная плата. Для этого дополнительно был изыскан 1 млрд 742 млн сомов (1,6 млрд рублей). В 2020 году для выплаты повышенной заработной платы учителям потребуется 8 млрд сомов (7,3 млрд рублей). Кроме того, около 323 млн сомов (294 млн рублей) дополнительно выделено на гемодиализ. На ремонт культурных объектов направлено 238 млн сомов (217 млн рублей). По статье «Капитальные вложения» сумма выделенных средств увеличена почти вдвое и составила 6 млрд сомов (5,5 млрд рублей)», — подчеркнул он.

Премьер-министр также отметил, что вместе с продолжением начатых инициатив и проектов, в 2020 году ожидается ряд важных мероприятий, которые требуют больших вложений.

«Речь также идет о переписи населения, реформе правоохранительных органов, участии отечественных спортсменов во Всемирных играх кочевников в Турции и Олимпийских играх в Токио. Вместе с этим запланировано важное политическое событие в стране — выборы депутатов парламента. Вместе с тем правительство нацелено кардинальным образом решить проблемы со школами, чтобы в республике не осталось аварийных школ», — пояснил Абылгазиев.

По итогам заседания депутаты поддержали проекты законов «О внесении изменений в закон «О республиканском бюджете Киргизии на 2019 год и прогнозе на 2020 — 2021 годы» и «О республиканском бюджете Киргизии на 2020 год и прогнозе на 2021 — 2022 годы».