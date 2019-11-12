Москва, , 15:18 — REGNUM Борьба с бедностью является приоритетной задачей правительства России на ближайшие годы. О чем не раз заявлялось на самых высоких уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Где деньги? Цитата из к/ф «Богач, бедняк...» реж Арунас Жебрюнас. 1982. СССР

«Однако, если учесть, какая часть граждан едва сводит концы с концами, принять во внимание непомерные по величине налоги и тарифы на жизненно необходимые блага (ЖКХ, транспорт и пр.), высокий уровень самозанятости, неспособность государства оказывать эффективную адресную поддержку льготным категориям нуждающихся, то становится очевидным, что предложенная сумма в 200 млрд рублей в год мало повлияет на сложившуюся ситуацию.

Это всего 10 тыс. рублей на человек, или 833 рубля в месяц. Конечно, малоимущие будут рады и такой помощи, в этом сомневается не приходится. Но 833 рубля никак не помогут выбраться из тисков бедности подавляющему большинству тех, кто проживает в нищете.

Для того, чтобы радикально изменить ситуацию, требуются куда более глубокие реформы в экономике в целом, создание стимулирующих мелкое предпринимательство мер, устранение административных барьеров для тех, кто хочет открыть свой бизнес.

Иными словами, простая раздача денег хоть и будет воспринята благосклонно некоторой частью населения, неспособна изменить ситуацию коренным образом. А вот если дать возможность людям зарабатывать себе на жизнь своим трудом и талантами, предоставляя им для этого максимально благоприятные условия, это позволит людям не просто повысить свое благосостояние, но и почувствовать определенную уверенность.

Правда, если все смогут обеспечивать себя самостоятельно, тогда и зависимость граждан от государства станет меньшей. Вопрос, насколько это нужно власть предержащим», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, а также как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной.

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