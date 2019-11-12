Москва, , 15:10 — REGNUM Совместное предприятие будет создано АО «Мосинжпроект» и China Railway Construction Corporation (CRCC) из Китая. Об этом заявил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

Новое предприятие будет заниматься строительством метро, в том числе в других странах мира. По мнению вице-мэра, накопленный опыт метростроителей двух стран «позволяют быть конкурентоспособными на этом рынке».

СП будет создано после 2022 года после выполнения основных объёмов строительства метро Москвы.

«У нас высвободится большое количество инженеров и рабочих, имеющих большой опыт работы в этой сфере», — сказал глава Стройкомплекса.

По его словам, с помощью нового предприятия специалистам может быть найдено применение.