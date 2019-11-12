Москва, , 15:01 — REGNUM В Государственной думе РФ в рамках Дней Удмуртии открылась выставка, посвященная 100-летию конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

Выставка, организованная при поддержке Комитета по обороне, называется «Промышленный и инвестиционный потенциал Удмуртской Республики».

«Я сам прошелся по экспозиции — очень насыщенная и интересная выставка — горжусь быть частью региона, где много уникальных предпринимателей, где великие традиции производства и сильные трудовые династии», — отметил Бречалов.

Глава фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов отметил, что история Удмуртии неразрывно связана с именем Калашникова, который прожил в регионе более 70 лет.

«Михаил Тимофеевич всегда говорил, что всю жизнь изобретал оружие для защиты, а не для убийства», — подчеркнул Неверов и добавил, что и в настоящее время созданное в Удмуртии оружие продолжает спасать жизни наших солдат.

На выставке представлен также концерн «Калашников», не только стрелковым оружием, но и беспилотными летательными аппаратами, инновационными разработками, которые позволяют развиваться российскому военно-промышленному комплексу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии мероприятия, посвященные юбилею Калашникова проходят в течение всего года. 10 ноября в Ижевске отметили 100-летний юбилей конструктора. Состоялось богослужение в Михайло-Архангельском кафедральном соборе. После службы к бюстам Михаила Калашникова и маршала СССР Дмитрия Устинова были возложены цветы. В этот день также начала свою работу основная экспозиция «Михаил Калашников. Траектория судьбы"в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия. Также состоялся торжественный концерт «Война и Мир Михаила Калашникова».