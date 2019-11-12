Орел, , 14:58 — REGNUM Орловская, а также Тульская, Калужская и Московская области продемонстрировали самое значительное снижение объемов ввода жилья по итогам девяти месяцев 2019 года среди регионов Центрального федерального округа.

Как сообщил «Коммерсантъ-Черноземье», такие данные привёл заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин. Вопрос обсуждался на заседании по вопросу реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, говорилось о том, что около 90% ввода многоквартирных домов в России приходятся на 15 крупных регионов, в 12% субъектов РФ вводится 50% всего жилья в России. На заседании также было заявлено, что ежегодный объем ввода жилья в эксплуатацию на 2019—2021 годы мог быть снижен с целевых 88 до 75−78 млн кв. м.

Добавим, что по данным Орёлстата за январь-сентябрь 2019 года объем ввода жилья в регионе по сравнению с прошлым годом снизился на 1,7%. Всего за девять месяцев в регионе введено 168,4 тыс. кв. м — это 1тыс. 874 новые квартиры.