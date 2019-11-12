Париж, , 14:59 — REGNUM Банк Франции ожидает замедления роста до 0,2% в четвертом квартале, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что экономический рост во Франции в четвертом квартале достигнет 0,2%, что немного ниже уровня 0,3% за квартал, наблюдаемого с начала года.

Банк Франции прогнозирует экономический рост в 1,3% в 2019 году после 1,7%, зафиксированных в прошлом году.

Правительство Франции рассчитывает на рост валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 1,4%, в то время как МВФ пересмотрел свой прогноз до 1,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр отметил, что рост французской экономики должен составить около 1,4% в 2019 году.

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