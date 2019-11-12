Москва, , 14:54 — REGNUM Условия жизни на Севере и в ДФО значительно более суровые, нежели, скажем, в европейской части России или, тем более, на её юге. Что находит свое отражение и в показателях смертности, и в уровне заболеваемости населения этих регионов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение депутата Госдумы о возвращении пенсионного возраста на Дальнем Востоке.

«С другой стороны, одним из базовых постулатов мотивации принятия такого решения озвучивается необходимость сократить отток людей с российского Дальнего Востока. А вот тут уже возникают резонные встречные вопросы.

Не так давно с шумом, под литавры и фанфары, громкие заявления и обещания проводилась операция «дальневосточный гектар», которая должна была не только остановить отток населения из региона, но и привлечь туда новых жителей из других уголков страны. Где сейчас эта программа?

Сколько людей воспользовалось возможностью получить своей «гектар» в глухой тайге, где нет ни дорог, ни коммуникаций? Программа тихо была спущена на тормозах. А проще говоря, провалилась.

Ранее уже с меньшим шумом, но с не меньшими надеждами была организована программа выдачи льготных ипотечных кредитов малоимущим и нуждающимся семьям на Дальнем Востоке. Опять не прошло — не берут малоимущие ипотеку даже под 6% годовых.

По оценкам специалистов, потенциальное количество семей, подпадающих под эту программу, составляет всего 8,5 тыс. На деле же взять непосильный при их доходах кредит смогли лишь единицы.

И вот новая идея — снизить пенсионный возраст. Но при существующих пенсиях это никак не сможет удержать людей от желания уехать в более благополучные регионы страны.

Вряд ли большое количество российских граждан захотят переезжать на Дальний в Восток только ради того, чтобы когда-нибудь выйти там чуть раньше на пенсию, рискуя при этом существенно сократить себе период дожития (ведь продолжительность жизни в этом регионе существенно ниже)», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Госдумы РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) обратился в правительство России с просьбой вернуть дальневосточникам прежний пенсионный возраст.

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